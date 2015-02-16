Боевики вчера обстреляли Новотошковку во время раздачи гуманитарной помощи - Луганская ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Геннадия Москаля.

«Вчера около 15-ти часов был произведен минометный обстрел Новотошковки Попаснянского района (вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке), - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Пять минометных мин взорвались в центре вблизи дома культуры как раз в тот момент, когда там раздавали гуманитарную помощь. К счастью, никто не ранен и не погиб, люди успели спрятаться в укрытие сразу после начала обстрела, однако помощь вчера так и не раздали, - сообщает пресс-служба.

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Также сообщается, что в течение воскресенья и ночи на понедельник в большинстве горячих точек на контролируемой Украиной территории Луганской области сохранялась огневая тишина – не было обстрелов в Трехизбенке, Счастье, Станице Луганской, Золотом, Нижнем и Светличном. Однако полного прекращения огня так и не было.

Пресс-служба напомнила, что сразу после полуночи 15 февраля был обстрелян центр Попасной, погибли двое мирных жителей. В 12.30 боевики обстреляли из «Градов» Горное. 20 реактивных снарядов взорвались на околице, разрушений и пострадавших нет.

На сегодняшнее утро обстрелы населенных пунктов не зафиксированы, однако со стороны Бахмутки, а также в направлении Дебальцево (где расположены два населенных пункта Луганской области – Чернухино и Троицкое) слышны отголоски канонады и боевых действий.

Как сообщал УНИАН, боевики не соблюдают перемирие, за сутки 112 раз обстреляли позиции сил АТО. В частности, противник 31 раз применял реактивные системы залпового огня, 4 раза - танки, 56 - артиллерию и минометы.