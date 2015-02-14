"Казаки" перебили газопровод и оставили без газа несколько городов и сел Луганщины (видео)

Вчера, 13 февраля, из-за обстрела боевиками поселка Новотошковка Луганской области более 5 населенных пунктов области остались без газоснабжения.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера, 13 февраля, около 17.00 так называемые «казаки» из оккупированного Кировска осуществили минометный обстрел Новотошковки Попаснянского района вблизи 29-го блокпоста. Мина перебила магистральный газопровод высокого давления, который загорелся. Столб пламени был высотой несколько десятков метров.

Читайте такжеБоевики попали из артиллерии в кафе в Счастье, есть погибшиеВ результате без газа остались населенные пункты Попасная, Горное, Золотое, Нижнее, Светличное и ряд других сел. Кроме того, прекращено газоснабжение в Первомайске (оккупирован ЛНР) и соседних населенных пунктах на оккупированной боевиками территории.

Ремонтные бригады занимаются устранением повреждения, когда удастся возобновить газоснабжение, пока неизвестно.