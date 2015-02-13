В результате обстрела кафе в Счастье погибли четверо и ранены пятеро мирных жителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя облгосадминистрации Геннадия Москаля, стало известно, что в результате артиллерийского обстрела в кафе «Дорожное» в г. Счастье погибло четверо мирных жителей. Еще пятеро получили ранения, трое из них - тяжелые.

"Все погибшие - женщины, работницы кафе (снаряд попал в помещение кухни)", - сообщает Москаль.

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля около 10 часов террористы из Веселой Горы обстреляли г. Счастье из артиллерии. Снаряд попал в кафе «Дорожное», где находилось много посетителей. Пресс-служба председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля по предварительным данным сообщила о двух погибших и трех тяжелораненых. Кроме того, ранения получили трое пешеходов, которые шли рядом.