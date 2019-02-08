ВСУ уничтожили технику боевиков на Донбассе из "Стугны" - военный

Все случаи - в рамках права ВСУ на адекватный ответ, отметил военный.

Украинские военные за пять дней на Донбассе уничтожили четыре единицы техники российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил военнослужащий и блогер Глеб Бабич на своей странице в Facebook.

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"Четыре выстрела, четыре ракеты - четыре попадания. Украинским комплексом "Стугна". 30.01 - КамАЗ с боевиками; 31.01 - МТ-ЛБ (тягач) с ЗУ-23-2 и расчетом; 03.02 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 04.02 - КрАЗ с боевиками", - говорится в его сообщении.

По словам военного, все случаи произошли во время попытки сближения враждебных сил к позициям бойцов ООС и при попытке атаковать.

Как сообщалось, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого.