Путин послал российских экспертов "анализировать" ситуацию в районе Дебальцево

Об этом заявил пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Все поручения даны», — сказал Песков.

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Вместе с тем пресс-секретарь Путина не уточнил, на каком уровне будут представлены эксперты с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 февраля, координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что в районе Дебальцево на фоне переговоров в Минске зафиксировано резко возросшее количество регулярных российских войск.

«На фоне переговоров в Минске формирования российско-террористических войск на Донбассе не прекращали попыток вести наступательные действия в районе Дебальцево. Отмечается резко возросшее количество регулярных российских войск в данном районе (сведены в тактические группы из разных воинских частей ВС РФ). Украинская артиллерия неоднократно наносила огневые удары по боевым порядкам террористов. Однако противник, несмотря на значительные потери в районе Логвиново и Нижнего Лозовового на протяжении последних суток (в целом - 8 единиц бронетехники и до 10 единиц автомобильного транспорта), продолжает атаковать», - отметил Тымчук.

12 февраля в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрены освобождение и обмен всех заложников.

При этом вечером 12 февраля пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах сообщил, что в течение суток террористы 50 раз обстреляли украинские позиции.

Путин заявил, что Украина не признает окружения под Дебальцево, и эксперты установят, что происходит «в реальной жизни». «Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения, я готов это сделать со своей стороны, нашим военным экспертам, с тем, чтобы установить, что же, все-таки, на самом деле происходит сейчас в реальной жизни», - сказал Путин.