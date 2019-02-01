"Азов" вернулся на Донбасс
14:15, 01 февраля 2019Война
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В 2016 году часть ООСН полка особого назначения "Азов" была выведена из Мариуполя
"Азов" стал к обороне на "нуле" / фото azov.org.ua
Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на передовую в зоне ООС.
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Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба полка. "Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС в соответствии с приказами высшего командования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле".
Напомним, "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года по приказу командования Национальной гвардии.
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