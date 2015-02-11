Семенченко о ситуации под Дебальцево: это не котел, это "оперативное окружение"
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко рассказал о ситуации на трассе Дебальцево-Артемовск.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Котла никакого нет. В этом министр обороны Степан Полторак прав. Есть оперативное окружение Дебальцево в виде блокированной противником трассы Артемовск - Дебальцево. Засели граждане террористы в Логвиново. Пока никаких резервов к ним не подходит, идут истерики в эфире и просят поддержку артиллерии», - пишет Семенченко.
По его словам, на этой трассе вчера попали в засаду бойцы батальона «Львов» и машина с начальником львовской милиции.
Кроме того, по информации Семенченко, утром, 11 февраля, был предпринят очередной штурм Логвиново.
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«Бронетехника ВСУ, усиленная взводом Нацгвардии вышла на позиции, отстрелялась, получила в ответ порцию "подарков" и была вынуждена отойти на исходные. Туда же отошел и взвод Нацгвардии. По пути отхода удивленные нацгвардейцы заметили еще около 10 единиц нашей бронетехники, почему то не принимавшей участие в штурме», - пишет Семенченко.
«Короче. Котла нет, блокады полной нет», - подытожил он.