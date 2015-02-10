Начальник милиции Львовской области и комбат «Львова» госпитализированы с ранениями - МВД
Начальник милиции Львовской области Дмитрий Загария и руководитель батальона «Львов» Игорь Вольский госпитализированы с ранениями.
Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, сегодня в районе города Дебальцево автомобиль, в котором находились начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария, командир батальона «Львов» Игорь Вольский и работники милиции Львовской области, был поврежден по дороге в город Дебальцево.
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Как только что стало известно, бойцам батальона «Львов» удалось спасти из поврежденного автомобиля руководителя областной милиции Дмитрия Загария, комбата Вольского и других львовских милиционеров, которые находились в автомобиле. Они госпитализированы с ранениями.
На место происшествия прибыли представители МВД Украины.