После ударов украинской артиллерии часть боевиков отошла от Логвиново

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, часть формирований боевиков отошла по направлению к населенному пункту Нижнее Лозовое, часть - отошла на несколько километров от трассы Дебальцево-Артемовск в сторону Новогригоровки, где заняла промежуточные позиции.

"Деблокирующая группа украинских войск продвинулась вдоль дороги Е40-М03 до перекрестка "Дебальцевский крест". Тем не менее, в настоящий момент противник имеет возможность на ряде участков дороги Дебальцево-Артемовск обстреливать проходящий транспорт и совершать налеты силами диверсионно-разведывательных групп.