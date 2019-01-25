Украинские военные ликвидировали пять оккупантов на Донбассе

Российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 24 января, ликвидировали пять оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРаненый под Марьинкой сапер ГСЧС рассказал об обстреле боевиков (видео)

В целом российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы наших позиций велись из автоматических гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов –вблизи поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымское.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

По данным разведки, 24 января пять оккупантов были уничтожены и один ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что 23 января заметили 6 гаубиц разного типа на оккупированной части Луганской области.