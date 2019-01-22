На Донбассе возле линии соприкосновения из стрелкового оружия повреждена школа - миссия ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что на оккупированной части Луганской области возле линии соприкосновения из стрелкового оружия повреждена школа в Михайловке.

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Как сообщается в отчете миссии за период с 19.30 20 января до 19.30 21 января, из стрелкового оружия обстреляна школа в Золотом-5 (Михайловке).

«Внутри здания школы, расположенной на улице Мира в юго-западной части населенного пункта Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, в 58 км к западу от Луганска), члены патруля миссии видели свежую пробоину в стекле окна на первом этаже с западной части, а также царапину на внутреннем стекле еще одного окна, выходящего на запад», - говорится в отчете.

«На стене напротив обоих окон наблюдатели заметили незначительное повреждение (щербину). По их оценке, повреждения были вызваны попаданием пули (калибра 7,62 мм) из стрелкового оружия», - заявили наблюдатели.

СММ оценила, что пуля пробила первое оконное стекло и срикошетила в стену напротив, а затем или пулей, или осколками от стены была повреждена внутренняя часть второго стекла окна.

«По словам представительницы школы, повреждения были нанесены 17 января, около 6.00, в то время учеников в школе не было. Она также добавила, что с 25 декабря 2018 года школа уже трижды получила повреждения в результате стрельбы», - отмечается в отчете.