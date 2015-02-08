ООН насчитала более 1,5 млн переселенцев из Донбасса

Количество внутренних переселенцев в Украине составило 980 тысяч человек.

Такие данные обнародовало Агентство ООН по делам беженцев, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Еще 600 тысяч украинцев вынуждены были уехать из страны в Россию, Беларусь, Молдову, Польшу, Венгрию и Румынию.

По обновленным данным ООН, жертвами войны на Донбассе стали почти 5,5 тысяч человек, а количество раненых за все время конфликта достигло почти 12,5 тысяч.

Читайте такжеВ Украине появился омбудсмен по переселенцамПрезидент Петр Порошенко на конференции в Мюнхене назвал другие цифры. По данным главы государства, в Украине погибли 1432 бойца и более 5600 мирных жителей.

Также глава государства сказал, что в Украине миллион внутренних беженцев из Донбасса против 70 тысяч в РФ.