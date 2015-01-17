СБУ предотвратила попытку похищения боевиками трех БМП

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, контрразведчики установили, что незаконное военизированное формирование планирует вооруженное нападение на украинский блокпост и захват трех новых БМП, только что переданных на вооружение Национальной гвардии Украины. Целью масштабной диверсии была дискредитация бойцов АТО, создание резонансного повода для антиукраинской пропаганды.

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В СБУ отметили, что бандиты рассчитывали привлечь к совершению этого преступления своего информатора, который знает местность и не вызывает подозрений. Житель города Курахово, 1964 года рождения, был завербован боевиками и сообщал им данные о дислокации сил АТО. Карты с соответствующими пометками он возил в Донецк и отдавал при личных встречах с террористами. От них он получил новое задание - на автомобиле перевезти диверсионную группу из четырех натренированных российскими спецназовцами боевиков с контролируемой ими территории к украинскому блокпосту.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали преступника. Совместно с армейскими подразделениями приняты меры по усилению блокпостов и недопущению похищения украинской техники.