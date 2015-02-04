Боевики "ЛНР" заявили, что использовали авиацию

Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости.

Боевики заявили, что использовали якобы захваченный в июле украинский Су-25.

В Украине связывают заявления боевиков об "авиации" с возможным использованием Россией на Донбассе своих ВВС.

Читайте такжеРоссия активизирует боевую авиацию на границе с Украиной - СНБО"Это они (боевики) создали основу для того, чтобы, возможно, российские штурмовики Су-25 могли применяться на территории Донецкой и Луганской областей", - прокомментировал заявления "ЛНР" депутат Юлий Мамчур.

Ранее сообщалось, что в результате проведенной спецоперации самолеты и вертолеты, которые могли использовать боевики, были уничтожены.