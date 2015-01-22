Мамчур уверяет, что самолеты боевиков "ЛНР" - это только корпуса из музея

Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"В Луганске было училище военное. Там был музей. Вот они в этом музее фотографировали и снимали эти самолеты. Там одни корпуса от самолетов", - рассказал Мамчур.

Читайте такжеВ "ЛНР" заявили о создании собственной авиации - Лысенко

"Это они (боевики) создали основу для того, чтобы, возможно, российские штурмовики Су-25 могли применяться на территории Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

Как известно, несколько дней назад российский телеканал Lifenews показал сюжет под названием "У сил Новороссии появилась поддержка с воздуха".