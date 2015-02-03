Мариуполь оправляется после обстрела "Градами" (фоторепортаж)
20:55, 03 февраля 2015Война
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Город постепенно возвращается к привычной жизни.
Фотокорреспондент Reuters прогулялся по улицам Мариуполя и передал атмосферу города, который постепенно приходит в себя после кровавого обстрела 24 января и возвращается к привычной жизни.
Напомним, 24 января боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал Мариуполя. В результате нападения погиб 31 человек, еще 117 человек были ранены.
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