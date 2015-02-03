В районе Мариуполя продолжаются обстрелы, силы АТО удерживают боевиков на безопасном расстоянии

Силы АТО продолжают удерживать боевиков на безопасном расстоянии от Мариуполя.

Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, ситуация в окрестностях города стабильно неспокойная, артиллерия используется с обеих сторон.

В штабе отмечают, что "на некоторых участках фронта состоялся непосредственный контакт с противником. Артиллерийские бои произошли в районах Чермалыка, Талаковки и Николаевки. Враг использовал минометы, реактивную и ствольную артиллерию".

Читайте такжеВчера боевики совершили 7 атак на Мариуполь с применением минометов, артиллерии и "Градов" (видео)

"Силы АТО продолжают держать войска противника на безопасном для города расстоянии. Также продолжают наносить ответные удары в том случае, если террористы не располагают свои огневые позиции в подконтрольных им населенных пунктах в жилых кварталах", - сказано в сообщении.

За прошлые сутки противник осуществил 7 обстрелов позиций сил АТО, используя стрелковое оружие, минометы и артиллерию. В отдельных случаях обстрел велся из "Градов". Несколько снарядов были выпущены по направлению Мариуполя из РСЗО "Град", но разорвались в поле, не долетев до города. Также обстрел из "Града" был произведен по Талаковке.