Боевики 4 раза нарушили режим тишины - штаб

В частности, в районе Песков на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.

С начала суток российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В то же время отмечается, что случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении, а также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого оружия в районе Песков на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в штабе.

В ответ на провокации боевиков подразделения ОС применяли дежурные огневые средства.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.