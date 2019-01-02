Потери на Донбассе: из-за обстрелов боевиков один военный погиб, еще два получили ранения

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, зафиксирован случай использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, еще два получили ранения.

Как сообщается в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 2 января, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксирован 1 случай использования оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Свободный и Новотошковского на Луганском направлении.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

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"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что по данным разведки, 1 января один оккупант были уничтожен и четыре получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - говорится в отчете ООС.

Напомним, 31 декабря боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.