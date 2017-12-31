Бойцы ВСУ с фронта поздравили украинцев с новогодними праздниками

Украинские военные поздравили украинцев с Новым годом и пожелали всем мира.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины поздравляют всю Украину с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Мира вам", - поздравили бойцы всех украинцев.

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Журналисты привезли для защитников страны так называемое детское шампанское, ведь алкоголь на передовой под запретом, поскольку военные выходят на боевые дежурства и должны держаться начеку и быть бдительными, чтобы не пропустить вражеские вылазки. Следующий Новый год бойцы больше всего мечтают встретить уже дома, вместе со своими семьями, в мирной Украине.

Вместе с тем с передовой напомнили, что салюты и фейерверки во время войны не является самой удачной формой празднования, потому что среди тех, кто услышит взрывы, могут быть и военные, которые недавно вернулись с фронта. Для них такие звуки не будут в радость – наоборот, привычные с передовой громкие взрывы ассоциируются с угрозой жизни, от которой стынет сердце. Поэтому бойцы советуют всем сознательным и совестливым украинцам воздержаться от петард и салютов, пока их не будет повод использовать по случаю победы над врагом. К которой они обещают всячески приобщиться и приблизить ее время.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных. Участники акции акцентировали внимание на том, что не все украинцы могут встречать Новый год дома и призвали украинскую власть ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников.