Правозащитники призвали прекратить использование неуправляемых ракет на Донбассе

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

"Две самые смертоносные атаки с гражданскими жертвами во время последнего обострения были следствием незаконного использования неуправляемых ракет поддерживаемыми Россией сепаратистами", - заявил ведущий исследователь отдела по чрезвычайным ситуациям организации Оле Солванг, добавив, что все стороны должны отказаться от использования такого вооружения.

Читайте такжеБоевики обстреляли центр Попасной из "Градов" - МоскальВсего правозащитники изучили четыре резонансных инцидента, которые привели к гибели гражданских на Донбассе.

Так, ответственность за обстрелы жилых кварталов Мариуполя и автобуса под Волновахой, в результате которых погибли 43 человека и были ранены более 100, эксперты организации возлагают на боевиков.

Вероятно, правительственные войска являются ответственными заобстрел в Донецке 13 января, когда погибли двое гражданских, говорится в отчете.

В случае с обстрелом остановки в Донецке 22 января, когда погибли 12 гражданских, организации не удалось установить ответственную сторону.

Медицинский чиновник, который собирает данные на территориях, контролируемых как правительством, так и боевиками, сообщил правозащитникам, что в январе 2015 года в Донецкой области погиб по меньшей мере 341 человек, в том числе 71 женщина и 6 детей.