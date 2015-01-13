Боевики обстреливают Донецк из тяжелой артиллерии, погибли два человека

Ночь в Донецке прошла напряженно. Звуки залпов и взрывов тяжелых орудий были слышны практически во всех районах города.

Об этом сообщается на сайте Донецкой городской администрации.

В результате боевых действий погибли 2 человека, были ранены 3 человека.

"Вчера в 23.45 произошла аварийная остановка Донецкой фильтровальной станции. За истекшие сутки исправлено 31 неполадка на водопроводных и 47 аварий на канализационных сетях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня аварийные бригады работают в Будённовском районе по улице Майской, в Ворошиловском районе по проспекту 25-летия РККА , В Кировском районе по улице Коротченко, в Куйбышевском районе по улице Правды, в Ленинском районе по улице Одесской и в Петровском районе по улице Леси Украинки.

По состоянию на 11.00 в городе слышна работа тяжелой артиллерии.