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"Братская могила": в сети показали свежие фото Донецкого аэропорта

15:38, 29 декабря 2018
Война
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Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта / Facebook Сергей Лойко

Фото опубликовал на Facebook журналист и фотограф Сергей Лойко.

Facebook Сергей Лойко

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На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом – разрушенный новый терминал.

Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта. Некоторые назвали его "братской могилой" украинских защитников.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов в области боевых химических и ядовитых веществ для подготовки диверсионно-террористического акта.

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Теги: #Донецк#ДАП