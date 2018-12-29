"Братская могила": в сети показали свежие фото Донецкого аэропорта

На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом – разрушенный новый терминал.

В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои. Фото опубликовал на Facebook журналист и фотограф Сергей Лойко. Читайте такжеВ сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Гиена" На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом – разрушенный новый терминал. Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта. Некоторые назвали его "братской могилой" украинских защитников. Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов в области боевых химических и ядовитых веществ для подготовки диверсионно-террористического акта.

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