Россия готовит химическую атаку на Донбассе - разведка (видео)

На оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов в области боевых химических и ядовитых веществ для подготовки диверсионно-террористического акта.

Россия готовит диверсионно-террористический акт с использованием отравляющих веществ.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных ядовитых веществ, что в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками «химического оружия» против жителей оккупированного Донбасса. Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения", - отметил он.

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Также Скибицкий добавил, что главным управлением разведки Министерства обороны установлено, что на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов в области боевых химических и ядовитых веществ.

На временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. С территории России были завезены новейшие средства индивидуальной защиты для личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях.

Он также рассказал, что оккупационная власть уже проводит информационную обработку жителей оккупированных территорий, чтобы убедить их, что это Украина готовит химическую атаку на мирное население.

"С целью создания выгодного ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям. Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября этого года в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам", - подчеркнул Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, в первый день новогоднего перемирия боевики открыли огонь из гранатометов по позициям украинских военных возле поселка Железное на Горловском направлении.