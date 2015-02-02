В Тельманово под обстрел попала районная больница: разрушены три отделения и лаборатория
В Тельманово несколько снарядов тяжелого орудия попали в районную больницу.
Как сообщили 0629 местные жители, сила взрывов была такой, что в больнице не осталось ни одного целого окна, металлическая дверь и лутка взрывной волной была отброшена на дальнее расстояние.
«Разрушены также лаборатория, здания, где располагались гинекологическое, родильное и детское отделения. В районной поликлинике выбиты стекла», - рассказывают жители.
По их словам, в родильном отделении во время обстрела находилась женщина с новорожденной девочкой.
Маму, которой накануне сделали операцию кесарево сечение, с малышкой опустили в подвал, где они и пересиживали время обстрела.
Читайте такжеВ Светлодарске боевики обстреляли больницу, есть жертвыЖители Тельманово говорят, что буквально неделю назад, в больнице успели застеклить разбитые в ходе обстрелов 24 и 25 января окна.
Жители Тельмановского района не знают, где они будут теперь получать медицинскую помощь, и сколько времени понадобиться, чтобы восстановить разрушенную больницу.
«Обстрел произошел вечером, когда в больнице практически не было людей, что и позволило избежать жертв и пострадавших», - говорят люди.