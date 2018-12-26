Почти вся "серая зона" на Донбассе освобождена и взята под контроль ВСУ – советник Порошенко
22:57, 26 декабря 2018Война
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Время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий. При этом минские договоренности не нарушались.
ВСУ были вынуждены занять некоторые села в "серой" зоне на Донбассе / фото УНИАН
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.
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Об этом он заявил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация".
"С того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса – ред.) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - заявил Бирюков.
Отметим, время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий, чтобы лишить террористов возможности осуществлять обстрелы. При этом, как сообщали в штабе, украинские военные не нарушали минских договоренностей.
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