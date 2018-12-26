Почти вся "серая зона" на Донбассе освобождена и взята под контроль ВСУ – советник Порошенко

Время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий. При этом минские договоренности не нарушались.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация".

"С того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса – ред.) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - заявил Бирюков.

Отметим, время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий, чтобы лишить террористов возможности осуществлять обстрелы. При этом, как сообщали в штабе, украинские военные не нарушали минских договоренностей.