"Серая зона" сокращается: волонтер рассказал об успехах украинских военных на Донбассе

На многих участках передовой на Донбассе, по словам волонтера, "серая зона" потихоньку сокращается.

Украинский волонтер Юрий Мысягин рассказал, как сейчас развивается ситуация на передовой на Донбассе.

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Как он написал на своей странице в Facebook, на некоторых участках фронта на уровне "командир батальона - командир бригады" успешно принимаются решения о "небольших продвижениях" вперед.

"За последнее время где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории. А где-то вырыли подземные ходы на позиции, вынесенные вперед. Да, именно подземные ходы, которые тянутся на десятки метров", - отметил волонтер.

Ранее Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные разгромили позицию оккупантов на Донбассе, два боевика были ранены.