цей матеріал доступний українською

"Серая зона" сокращается: волонтер рассказал об успехах украинских военных на Донбассе

13:16, 30 октября 2018
Война
381 0
Стало известно о &quot;небольших продвижениях&quot; ВСУ / фото Министерство обороны Украины

Читайте также"Камни с неба": на Донбассе уничтожена позиция боевиков "ДНР" (видео)

Как он написал на своей странице в Facebook, на некоторых участках фронта на уровне "командир батальона - командир бригады" успешно принимаются решения о "небольших продвижениях" вперед.

"За последнее время где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории. А где-то вырыли подземные ходы на позиции, вынесенные вперед. Да, именно подземные ходы, которые тянутся на десятки метров", - отметил волонтер. 

Ранее Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные разгромили позицию оккупантов на Донбассе, два боевика были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #военные#Донбасс#продвижение ВСУ на Донбассе