С 09:00 прекратился артиллерийский обстрел Дебальцево - Матюхин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по скайпу сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

В частности, он рассказал, что в понедельник после 6:00 Дебальцево было обстреляно из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Сейчас, после 9-ти часов, снова стихло, но по окрестностям города слышно как стреляют, то есть это - Чернухино и другие города, которые находятся неподалеку от Дебальцево", - сообщил он.

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Ранее в Информационном Сопротивлении сообщили, что боевики перешли к тактике «вытеснение» украинских войск в районе Дебальцево.

«От попыток создания котла путем перерезания путей снабжения у «горловины» плацдарма, противник перешел к тактике «вытеснения» украинских войск из данного района. Удар наносится с двух направлений, которые сходятся, через н. п. Чернухино и Углегорск непосредственно на Дебальцево с целью заставить украинские подразделения, которые находятся в самом городе и южнее его, отойти на север», - сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук.