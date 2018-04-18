"Не будет у нас никакой экономики": террорист Ходаковский рассказал об упадке "ДНР"

Боевик рассказал, как на самом деле развивается экономика террористических "республик".

Экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что жителям ОРДО не стоит надеяться на "подъем экономики", пока "не закончатся боевые действия на Донбассе".

"Надо поднимать экономику, - так говорят. Бред, - так говорю. Пока война не закончится - ни о каком подъеме речи быть не может", - написал террорист в соцсети, передает "ДонПресс".

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"Трамваи, говоришь? Кха! Вырыли яму под стапель, она заполнилась водой — стали в растерянности. Первый "республиканский" супермаркет должен контрагентам семьсот миллионов рублей, поставщики продукции в "ДНР" свидетельствуют, что оборот сократился в 7 раз!!! То, что выручали за день — теперь за неделю… И чем дольше война — тем тяжелее будут последствия", - заявил Ходаковский.

"Не будет у нас никакой экономики, пока не закончится война — не питайте иллюзий", - подытожил он.

Ранее глава незаконного вооруженного формирования "Восток" Александр Ходаковский заявлял, что украинская армия почти без препятствий может заехать в Донецк.