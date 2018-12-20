В 2018 году число убитых гражданских на Донбассе сократилось вдвое - ОБСЕ

Следующий раунд переговоров в Минске состоится 16 января 2019 года.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик сообщил, что количество гражданских жертв убитыми сократилось ровно вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом он сказал по итогам последнего в 2019 году заседания ТКГ в Минске, которое состоялось 19 декабря, сообщается на сайте ОБСЕ.

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«Оценивая уходящий год, особенно хочу отметить один важный аспект. С начала этого года по 17-ое декабря число гражданских жертв убитыми сократилось ровно вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество раненых сократилось на 52 % и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. Учитывая эту заметную тенденцию, хотел бы, однако, в очередной раз отметить, что даже одна человеческая жертва – это слишком много», - отметил Сайдик

В то же время он напомнил, что по данным неправительственных организаций, примерно семь тысяч квадратных километров на востоке Украины заминировано и загрязнено минами и прочими взрывными устройствами.

«Получается, что это одна из самых заминированных территорий в мире», - подчеркнул Сайдик.

В связи с этим он отметил, что тема обеспечения безопасности и режима прекращения огня были ключевыми в дискуссиях ТКГ и ее рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Как сообщал УНИАН, правозащитники собрали данные 102 гражданских и 13 военнослужащих, которых незаконно удерживают подконтрольные России боевики на временно оккупированных территориях Донбасса.