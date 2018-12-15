Правозащитники собрали данные 102 гражданских и 13 военнослужащих, удерживаемых боевиками на Донбассе

Правозащитники собрали данные 102 гражданских и 13 военнослужащих, которых незаконно удерживают подконтрольные России боевики на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом Медийная инициатива за права человека сообщает в Facebook.

«В списке пока 102 имени (он ежедневно уточняется). Из них в Донецке - более 83 человек, в Луганске - 19. Большинство - гражданские, преимущественно местные жители. Среди них журналист Станислав Асеев», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем правозащитники насчитали 13 военных.

«Дольше всего, почти четыре года, в руках пророссийских сил удерживаются танкист Богдан Пантюшенко и спецназовцы Сергей Глондар и Александр Кориньков», - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, боевики на временно оккупированных территориях удерживают 113 пленных и заложников. Но истинное количество заключенных неизвестно.

Последний раз обмен пленными на Донбассе между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками произошел в декабре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве около 50 волонтеров и родственники заложников приняли участие в акции с требованием к властям возобновить борьбу за освобождение удерживаемых боевиками украинцев.