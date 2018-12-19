Корабль НАТО прибыл в Украину: появилось первое фото

HMS Echo (H87) - этот современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций.

В среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль Королевского флота Великобритании "Эко" HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Одесситы, встречайте! Ждем ваших фото", - написал он и добавил, что первый снимок уже прислал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Дэн Халлет.

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HMS Echo (H87) - этот современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может выдавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени.

По словам Клименко, это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.

Как сообащал УНИАН, в конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".