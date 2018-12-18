Британский корабль-разведчик вошел в Черное море (фото)

В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении.

Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

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В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение – 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".