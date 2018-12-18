На Харьковщине боевик "ЛНР" пытался подорвать мост

Контрразведчики задержали исполнителя преступления, ему сообщено о подозрении.

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили диверсию боевиков «ЛНР» на железнодорожном мосту в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк сообщил на брифинге.

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"Нами установлено, что это преступление готовилось представителями так называемого "министерства государственной безопасности Луганской народной республики", которое полностью контролируется спецслужбами Российской Федерации", - заявил он

По словам Нестюка, 17 декабря пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1989 года рождения, который "заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации".

"Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированной территории и на расстоянии 30 км активировал устройство путем телефонного звонка. Однако контрразведкой было заранее осуществлен обмен взрывного устройства на имитационное средство, благодаря чему удалось предотвратить диверсионный акт", - пояснил он.

Затем исполнителя диверсии был задержан.

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"Установлено, что житель Луганской области ранее участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, был завербован представителями так называемого "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о передвижении, дислокации и другие сведения, касающиеся Вооруженных сил Украины на территории Луганской области", - заявил Нестюк.

За подрыв моста ему обещали вознаграждение. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Нами также установлен организатор этого преступления. Это Дубровкин Егор Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Саратовской области Российской Федерации", - добавил он.

Организатор преступления является сотрудником "отдела контрразведки центрального аппарата псевдоспецслужб".

"К сожалению, это бывший сотрудник Службы безопасности Украины в Луганской области, который в 2014 году изменил воинской присяге и вступил в ряды псевдоспецслужб", - подчеркнул Нестюк.

Он добавил, что Дубровкин находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации или группы) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК.