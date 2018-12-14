"От войны крыша съехала": сеть разозлило фото из оккупированного Донецка

Журналист удивился снимку из оккупированного Донецка.

Сеть разозлило фото из оккупированного Донецка, на котором изображено авто с наклейкой со Сталиным и победным лозунгом.

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"Донецк. Интересно, откуда вылезли все эти ***наты? Ведь до 2014 не было их видно. Никто так не делал. От войны у людей крыша съехала, что ли? Или приезжие?", - написал в своем Twitter журналист Денис Казанский и опубликовал фото.

"Все они были на месте", "Так победил в холодной войне, что совка нет на карте уже", "Этот олень в клинику приехал", "Судя по номерам - дырляндия. А мотив - хотят переплюнуть друг друга в **анатизме", "А это клиенты ветклиники. На семейную кастрацию приехали", - пишут в комментариях.

Ранее житель оккупированной Горловки Донецкой области Михаил показал, как в начале декабря выглядит центральная площадь города.