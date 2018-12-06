Опубликованы свежие фото опустевшей Горловки

Людей на площади по сравнению с довоенной Горловкой очень мало.

Житель оккупированной Горловки Донецкой области Михаил показал, как в начале декабря выглядит центральная площадь города.

Запечатленные кадры горловчанин опубликовал в социальной сети, передают "Донецкие новости".

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Михаил пишет, что опубликовал эти кадры "для тех, кто хочет видеть Горловку многолюдной, как прежде...". "Кто не понял сарказма на счет "много людей". По сравнению с летом 2014-го – их очень много, по сравнению с довоенной Горловкой – очень мало. Кто здесь жил раньше, это увидел. Теперь и 20-30 человек на площади Победы одновременно – это уже многолюдно и притягивает взгляд", – пояснил блогер.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в "выборах" главаря "ДНР".