Сутки на Донбассе: боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских десантника

По данным украинской разведки за минувшие сутки три боевика уничтожены и четверо ранены.

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибли два украинских десантника, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

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"За прошедшие сутки российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий два украинских военных погибли", - говорится в сводке на странице штаба ООС.

В частности, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Также незаконные вооруженные формирования вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении.

Также боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки за минувшие сутки три боевика уничтожены и четверо ранены.