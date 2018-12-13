На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил

Во время обстрелов оккупанты дважды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В течение текущих суток на Донбассе российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный.

Как сообщает в сводке по состоянию на 18.00 пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, во время обстрелов оккупанты дважды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

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«Опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении.

От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб», - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.