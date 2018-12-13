Россия сосредоточила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной - Полторак

Полторак считает, что агрессия России против Украины не остановится, о чем свидетельствуют последние события.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Российская Федерация не отказалась от попыток захватить Украину, поскольку сосредоточила мощную военную группировку вдоль границы с нашим государством.

Об этом он заявил во время итоговой встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованных в Украине.

«Длительная агрессия России теперь, после нападения и захвата украинских военных кораблей в районе Керченского пролива, приобретает открытый характер. И очевидно, что эта агрессия не остановится, о чем свидетельствуют последние события», - отметил он в Facebook.

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По словам Полторака, Украина вынуждена ввести правовой режим военного положения в отдельных областях страны.

«Российская Федерация накопила мощную военную группировку вдоль границы с Украиной. И это свидетельствует о том, что Россия не отказалась от попыток захватить нашу страну», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.