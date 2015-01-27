Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево, боевики наращивают ударные группы - ИС

На протяжении последних суток в зоне конфликта на Донбассе наиболее сложная ситуация сложилась на Дебальцевском направлении.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"После попыток штурма позиций украинских войск в районе н.п. Санжаровка и Троицкое российско-террористические войска проводят доукомплектование своих передовых подразделений личным составом и боевой техники", - говорится в сообщении.

По информации Тымчука, противник продолжает наращивать свои ударные тактические группы на фланговых позициях Дебальцевского плацдарма, а также севернее Авдеевки и в юго-западных пригородах Горловки.

На направлении «главного удара» по левому флангу Дебальцевского плацдарма развёрнута сводная артиллерийская группа боевиков, укомплектованная российскими военнослужащими из состава двух артиллерийских бригад Центрального военного округа РФ (26 ед. САУ и буксируемой артиллерии, 12 установок РСЗО).

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Через н.п.Стаханов и Брянка зафиксирована переброска противником к рубежу Анновка – Вергулёвка пополнения (до 200 российских наемников, до 15 единиц бронетехники, включая 6 танков).

В районе н.п.Попасная противник продолжает наносить огневые удары по передовым позициям украинских войск, обеспечивая возможность дальнейших активных действий для формирований боевиков. Украинская артиллерия активно ведёт контрбатарейную борьбу.