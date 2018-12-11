Украинцы оценили вероятность наземного полномасштабного вторжения России - опрос

Высший уровень угрозы вторжения РФ в Украину видят респонденты на Западе и в Центре страны.

22% опрошенных украинцев оценивают вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 29% - как среднюю, 17% - как низкую.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", передает УНИАН.

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Каждый пятый считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый не определился. Высший уровень угрозы вторжения видят респонденты на Западе и в Центре страны, ниже - на Юге и Востоке.

Ранее сообщалось, что решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях Украины поддерживают только треть опрошенных, не поддерживают - почти 60%.

Исследование проведено 4-10 декабря, опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.