Украинцы считают, что Порошенко захотел ввести военное положение для переноса выборов - опрос

Почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

Решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях Украины поддерживают только треть опрошенных, не поддерживают - почти 60%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", передает УНИАН.

Решение о военном положении поддерживает только половина из тех, кто считает Россию агрессором. Решение относительно больше поддерживают жители Западной (44%) и Центральной (39%) Украины, меньше - на Юге (24%), меньше всего - на Востоке (14%); респонденты, которые общаются дома на украинском (45%), чем на русском (17%); несколько больше поддерживают мужчины (38%), чем женщины (28%).

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При этом, решение ввести военное положение на 60 дней и по всей территории Украины поддерживают лишь 14%, не поддерживают - 76%.

В то же время, большинство опрошенных (69%) считают введение военного положения запоздалым решением, и убеждены, что его нужно было вводить еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

При этом, большинство считают, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к Украине-российского конфликта (60%) и будет способствовать внедрению дополнительных международных санкций против России (55%).

В то же время только 31% опрошенных считают, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность страны.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность:2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-10 декабря 2018 года.