Вчера вечером возле Песок и Новобахмутовки шли бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

По его словам, после 18.00 27 января "бандиты продолжали вести огонь по позициям наших военных и по мирным населенным пунктам из разных видов вооружений". В частности, на Луганском направлении из минометов и артиллерии были обстреляны Счастье, Станица Луганская, Ольховое, Сокольники, Трехизбенка, Крымское и Макаров. Из реактивных систем БМ21 "Град" были обстреляны Нижнее и Теплое.

На Донецком направлении из минометов и артиллерии террористы дважды обстреляли Гранитное и Опытное, а также Пески, Марьинку и Славное.

"Начиная с 22.30 и до 00.45 состоялось два боевых столкновения в районах Пески, Водяное и Новобахмутовка. Бандформирования, получив организованный отпор, отступили", - отметил Матюхин.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 15 - раненыТакже он добавил, что на Дебальцевском направления террористы из минометов обстреляли три населенных пункта, а из "Градов" вели огонь по Дебальцево и Чернухино. "Наши военные открывали огонь в ответ, подавляя огневые точки противника. В целом же за сутки бандиты 126 раз обстреляли позиции наших военных. Но ночь в районе Мариуполя прошла спокойно", - заметил Матюхин.