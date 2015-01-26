Россия активизирует боевую авиацию на границе с Украиной - СНБО

"По данным разведки, активизировались действия российской военной авиации вблизи границ с Украиной. Так, на военном аэродроме в городе Ростов-на-Дону зафиксированы неоднократные приземления транспортных самолетов "Ил-76" с неизвестным грузом", - рассказал он.

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Полевой отметил, что Российская Федерация наращивает боевой потенциал своих военно-воздушных сил на территории оккупированного Крыма, незаконно используя аэродромную сеть Вооруженных сил Украины, пишет Украинская правда.

"Реализуются меры по расширению системы базирования ударно-штурмовой авиации. Свидетельством этого является усиление российских десантно-штурмовых частей вертолетами "Ми-24" и военно-транспортными самолетами", - сообщил он.

Полевой отметил, что ранее, в начале января, на военном аэродроме вблизи Джанкоя было размещено до 50 единиц российских ударных вертолетов. В составе морской авиации Черноморского флота формируется отдельный полк беспилотных летательных аппаратов.

"В эти дни морская авиация Черноморского флота РФ проводит учебно-боевые полеты с пуском реактивных снарядов на полигоне Опук, Керченский полуостров. Для обеспечения полетов задействованы все аэродромы морской авиации, которые в настоящее время эксплуатируются Черноморским флотом России", - сообщил представитель СНБО.