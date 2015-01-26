Россия наращивает боевой потенциал военно-воздушных сил в оккупированном Крыму - СНБО

13:57, 26 января 2015
Общество
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Также в составе морской авиации Черноморского флота РФ формируется отдельный полк беспилотных летательных аппаратов.

Вертолет Ми-24 / wikimedia.org

РФ наращивает боевой потенциал военно-воздушных сил на территории оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

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«РФ наращивает боевой потенциал своих военно-воздушных сил на территории оккупированного Крыма, незаконно используя аэродромную сеть Вооруженных сил Украины. Реализуются мероприятия по расширению системы базирования ударно-штурмовой авиации», - отметил он.

«Свидетельством этого является усиление российских десантно-штурмовых частей вертолетами Ми-24 и военно-транспортными самолетами Ил-76. Ранее, в начале января, на военном аэродроме неподалеку от Джанкоя было размещено до 50 единиц российских ударных вертолетов», - добавил Полевой.

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Также, по его словам, в составе морской авиации Черноморского флота РФ формируется отдельный полк беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, на днях морская авиация ЧФ РФ проводит учебно-боевые полеты с пуском реактивных снарядов на полигоне «Опук» (Керченский полуостров, Автономная Республика Крым). Для обеспечения полетов задействованы все аэродромы морской авиации, которые эксплуатируются Черноморским флотом РФ.

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