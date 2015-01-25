Журналисты доказали вину россиян в кровавом обстреле Мариуполя

Накануне были обстреляны жилые районы Мариуполя, убиты 30 человек, 75 ранены. Издание Conflict Report по пунктам доказало, что снаряды прилетели со стороны территорий, подконтрольных россиянам и боевикам, сообщает Новое время.

Пункт первый: Геолокация

Сразу после атак в сети появились много видеороликов, на которых можно было найти и воронки от ударов. С помощью Google maps было определено точное место и улица на видео, которая выявила с какой стороны были запущены ракеты.

Пункт второй: Определение угла обстрела

С помощью компаса, высоты, с которой снимали воронки, и карт автор смог установить, что удар был нанесен с востока под углом больше 90 градусов.

Пункт третий: Соотношение технических факторов геополитических с настоящими фактами

Стоит отметить, что речь идет об атаке БМ-21 Град, минимальное расстояние обстрела которого составляет 4-5 км, то есть важно понимать, что место, откуда были осуществлены атаки на Мариуполь, находится как минимум за 5 км от города.

При этом украинские силы занимают позиции максимум в двух километрах от города. После этого идет 2 км так называемой линии разграничения, поле чего уже находятся российско-террористические войска. Автор приходит к выводу, что Град находился на линии за населенным пунктом Лебединское.

Многие уже забыли тот факт, что именно эта территория была захвачена россиянами во время прямого вторжения 27 августа, когда бои шли преимущественно на подходах к Донецку и Луганску. Тогда в Приазовье было тихо, и внезапный захват отдельных от территорий боевиков городов обнажил присутствие российских войск в Украине.

Вскоре таким же образом путинские военные проложили коридор на север, соединив захваченный Донбасс с Приазовьем. У моря они сконцентрировали большое количество высокоточной техники, которой боевикам не так легко овладеть, и которую должны обслуживать кадровые российские военные.

"Ответ на вопрос, по чьей вине в Мариуполе были совершены массовые убийства, может быть дан с 100% уверенностью: Вооруженные силы Российской Федерации", - констатирует автор.

Напомним, осенью стало известно, что РФ столкнулась с нехваткой казаков и боевиков, чтобы заменить своих военных на захваченных территориях.

Напомним, что сотрудники СБУ перехватили переговоры боевиков до и после залпов РСЗО Град по Мариуполю Донецкой области. Из перехваченных разговоров становится понятно - террористы выполняли приказ по обстрелу города главарей так называемой ДНР. В конце разговора речь также шла о запланированном обстреле Талаковки - поселка неподалеку Мариуполя.