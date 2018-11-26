Во время атаки в Керченском проливе РФ применила авиацию – Муженко

По данным Генштаба ВСУ, российский Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет.

Во время атаки на украинские корабли в Керченском проливе также была применена авиация Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на внеочередном заседании Верховной Рады.

Он отметил, что сегодня стало известно, что «в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация РФ. Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет».

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Муженко сообщил, что во время вчерашних событий были ранены трех украинских военных, а еще трое - травмированы. Он сказал, что трое раненых военных, по сообщению украинских разведывательных органов, госпитализированы и находятся в Керчи в больнице имени Пирогова. Украинские корабли находятся также в Керчи.

По словам начальника Генштаба, остальные украинские военнослужащие "находятся в неизвестных местах, и их судьба пока нам не известна".

Муженко подчеркнул, что ответные действия Российской Федерации можно квалифицировать как агрессию, потому что территория любго корабля является суверенной территорией государства, которому он принадлежит.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леернеое ограждение, потерян спасательный плот.

Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.