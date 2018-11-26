Астролог рассказал, грозит ли Украине начало "большой войны" на море

По прогнозам астролога, никакой военной конфронтации не будет. Наоборот, Украину ждет довольно спокойный и благословенный декабрь.

Решение о необходимости введения военного положения в Украине в связи с нападением и захватом российскими военнослужащими украинских суден – это блестящая попытка президент Петра Порошенко извлечь для себя выгоду из сложившейся в Керченском проливе ситуации.

Об этом заявляет астролог Влад Росс, передает "Главред".

"Порошенко воспользовался моментом, чтобы устранить и ослабить своих соперников на президентских выборах, а начало президентской гонки отсрочить, как минимум, на два месяца. Вообще, смысл введения военного положения Петром Порошенко состоит только в одном – перенести выборы президента на осень, когда, по астрологическим прогнозам, у него будет больше шансов остаться в политике. Потому он ищет способы отложить выборы. Ведь так он сумеет выиграть время: его соперники не смогут два месяца активно участвовать в избирательной кампании, а у него будет больше возможностей подготовиться к выборам, чем у всех остальных. Например, тому же Зеленскому придется объявить о том, что он идет в президенты, лишь в феврале", - говорит астролог.

Так что Порошенко выигрывает время у соперников. Он извлек из ситуации в Керченском проливе все возможные выгоды для себя. И этот период, пока будет действовать режим военного положения, поможет ему повысить свои рейтинги.

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Ведь Порошенко – президент войны. Именно на военной теме он может "выезжать", говорит Росс.

"Однако – важно отметить – вряд ли военное положение будет продлено по истечении срока в 60 дней. Поэтому выборы состоятся в срок. Если говорить об угрозе дальнейшей эскалации на море или широкомасштабной войны России против Украины, то, по моим прогнозам, никакой военной конфронтации не будет. Наоборот, Украину ждет довольно спокойный и благословенный декабрь", - уверен астролог.

"Почему в Керченском проливе сложилась такая ситуация, почему у нас обострился конфликт на море? 17 ноября Марс, планета войны, вошел в Зодиакальный знак Рыб, а это предвещает войны на водах, о чем я предупреждал в своих прогнозах на ноябрь. Этот период длится до сих пор, и в эти дни крайне высока угроза столкновений на воде, случаев пиратства и различных опасностей, связанных с водой. Также в это время вполне могут "пострадать" какие-то мосты, например, Керченский (как 20 ноября сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Крымский мост начал "проседать" и немного сместился, – Ред.)", - говорит Росс.

"А вот войны на море или активизации боевых действий на Донбассе я не вижу. Нападение на украинские судна – это был всего лишь краткосрочный всплеск. А Порошенко решил воспользоваться ситуацией, поскольку уже и сам не верит в свою победу на выборах. Кроме того, не исключено, что Верховная Рада самораспустится после нового года. Тогда парламентские выборы могут состояться весной, а президентские – осенью", - резюмировал астролог.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и заблокированы. По катеру "Бердянск" был осуществлен огонь на поражение из 30-миллиметровой пушки российского сторожевого корабля. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.