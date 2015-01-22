За сутки в зоне АТО погибли 10 военных, 16 - ранены
10:25, 22 января 2015Война
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За сутки потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших.
REUTERS
Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
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Он отметил, что в настоящее время известно о гибели по меньшей мере шесть защитников донецкого аэропорта.
"Всего потери личного состава в районе проведения антитеррористической операции составляют 16 раненых и 10 погибших", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 40 получили ранения.
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