За сутки в зоне АТО погибли 10 военных, 16 - ранены

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Он отметил, что в настоящее время известно о гибели по меньшей мере шесть защитников донецкого аэропорта.

"Всего потери личного состава в районе проведения антитеррористической операции составляют 16 раненых и 10 погибших", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 40 получили ранения.