За сутки в зоне АТО погиб один военный, 40 - ранены
12:56, 21 января 2015Общество
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В течение суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 40 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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