За сутки в зоне АТО погиб один военный, 40 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ районе 31-го блокпоста продолжаются бои – Турчинов«Согласно полученным штабом АТО данным, в течение последних суток погиб один военнослужащий и 40 получили ранения разной степени тяжести», - сказал Лысенко.